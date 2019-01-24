وزير الخارجية الأمريكي: مادورو لا يمتلك السلطة لقطع علاقات فنزويلا مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لمسائلة كل من يعرض الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا للخطر.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي في بيان له: "الولايات المتحدة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة أي شخص يهدد أمن بعثتنا وموظفيها".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بالعلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا من خلال الرئيس المؤقت خوان غوايدو، الذي طلب من بعثتنا البقاء في فنزويلا".

© AFP 2018 / Federico Parra كوبا تعرب عن دعمها وتضامنها مع مادورو على خلفية محاولة الانقلاب في فنزويلا

مؤكدا على أن "الرئيس السابق نيكولاس مادورو، لا يمتلك السلطة الشرعية لقطع علاقات فنزويلا مع الولايات المتحدة، وإعلان دبلوماسيينا شخصا غير مرغوب فيه".

هذا ونصب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، نفسه القائم بأعمال رئيس فنزويلا مؤقتا، وتوالت بعد ذلك ردود أفعال الدول ما بين مؤيد ومعارض.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.