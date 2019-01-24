مارادونا يدعم الرئيس مادورو: "فنزويلا يحكمها الشعب"

وجّه الأسطورة الأرجنتينية في كرة القدم، دييغو مارادونا، رسالة دعم للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على خلفية الاحتجاجات القائمة في البلاد.

الأرجنتيني وعلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وجّه رسالة دعم وتأييد لمادورو، ومرتديا قبعة حملت ألوان العلم الفنزويلي وقال فيها:

© AFP 2018 / Federico Parra كوبا تعرب عن دعمها وتضامنها مع مادورو على خلفية محاولة الانقلاب في فنزويلا

" لن أتغير. اليوم وأكثر من أي وقت مضى مع الرئيس نيكولاس مادورو. فنزويلا يحكمها الشعب".

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الأسطورة الأرجنتينية دعمه وتأيده للرئيس مادورو.

هذا وتسود البلاد جملة من الاحتجاجات والمسيرات المؤيدة والمعارضة لحكم الرئيس مادورو، في الوقت الذي نصب فيه رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غايدو، نفسه رئيساً بالوكالة مساء أمس، ودعا البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

وقال غوايدو، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية حمل توقيعه المذيل بصفة "الرئيس"، إنه "بموجب هذه الوثيقة، والصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور، أبلغ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم المعتمدين في فنزويلا، بأن دولة فنزويلا ترغب في الحفاظ على حضوركم الدبلوماسي في بلدنا".