جاويش أوغلو: أردوغان أمر بالتحضير لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة "آي خبر" التركية: "أردوغان أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي"، مؤكداً أن قد حان الوقت لفتح تحقيق دولي.

وأوضح جاويش أوغلو أنّ جريمة خاشقجي "لا تتعلق بعلاقاتنا الثنائية وهناك بلدان تريد التستر على الجريمة".

في سياق متصل، أعرب جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لتكوين منطقة آمنة شمالي سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن، كاشفا عن مناقشته عقد اجتماع حول لجنة الدستور السوري مع نظيره الروسي.

وأضاف جاويش أوغلو: "نحن نستطيع تشكيل المنطقة الآمنة في شمال سوريا، ومستعدون للتعاون مع أمريكا أو روسيا بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه "قد تتغير مسافة 20 ميلا المحددة لتشكيل المنطقة الآمنة حسب الوضع الجغرافي".