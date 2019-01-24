"إنستغرام" يوثق حساب رئيس البرلمان الفنزويلي ويتجاهل رئيس البلاد

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم "إنستغرام" في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إنه لم تجر إزالة العلامة الزرقاء من حساب مادورو لأنه لم يكن موثقا منذ البداية.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، قد أعلن موقف الجيش من تحركات المعارضة، رافضا الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.
وقال بادرينو عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إن
"جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسا بطريقة غير قانونية"، وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية "تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية".
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