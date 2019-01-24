"إنستغرام" يوثق حساب رئيس البرلمان الفنزويلي ويتجاهل رئيس البلاد

وثق القائمون على موقع وتطبيق "إنستغرام" حساب رئيس البرلمان، المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، بينما لم يوثق صفحة نيكولاس مادورو، الرئيس الفعلي للبلاد.

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وظهرت العلامة الزرقاء على صفحة غوايدو بعد ساعات من إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في أمريكا اللاتينية به رئيسا لفنزويلا، فيما لم تظهر العلامة ذاتها في صفحة مادورو، الرئيس الفعلي للبلاد، حسبما ذكر موقع RT الروسي

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم "إنستغرام" في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إنه لم تجر إزالة العلامة الزرقاء من حساب مادورو لأنه لم يكن موثقا منذ البداية.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، قد أعلن موقف الجيش من تحركات المعارضة، رافضا الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال بادرينو عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إن

"جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسا بطريقة غير قانونية"، وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية "تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية".