احتجاجا على مشروع قانون يوسم منتجات "المستوطنات"... إسرائيل تستدعي سفير إيرلندا

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم استدعاء السفير الإيرلندي للقاء توبيخي.

موسكو، سبوتنيك. وأوضح جندلمان أن هذا التوبيخ يعزى للتعبير عن غضب بلاده من تقديم مشروع قانون للبرلمان الإيرلندي، يجرم "يوسم" بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في إيرلندا.

بدلا من أن إيرلندا تدين سوريا على قيامها بذبح مئات الآلاف من المواطنين وتركيا على قيامها باحتلال شمال قبرص والمنظمات الإرهابية الفلسطينية على قيامها بقتل آلاف الإسرائيليين, تهاجم إيرلندا إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.



يا للعار. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 25, 2019

ونشر جندلمان على حسابه في "تلغرام"، صباح اليوم الجمعة:

ردا على مشروع القانون الإيرلندي الذي يجرم بيع منتجات صنعت في المستوطنات في إيرلندا:

"سيتم اليوم استدعاء السفير الإيرلندي إلى مقر وزارة الخارجية في القدس للقاء توبيخي. إسرائيل تعبر عن غضبها على مشروع القانون الذي قدم ضدها في البرلمان الإيرلندي، والذي يدل على نفاق ومعاداة للسامية ".