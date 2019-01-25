احتجاجا على مشروع قانون يوسم منتجات "المستوطنات"... إسرائيل تستدعي سفير إيرلندا

موسكو، سبوتنيك. وأوضح جندلمان أن هذا التوبيخ يعزى للتعبير عن غضب بلاده من تقديم مشروع قانون للبرلمان الإيرلندي، يجرم "يوسم" بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في إيرلندا.
بدلا من أن إيرلندا تدين سوريا على قيامها بذبح مئات الآلاف من المواطنين وتركيا على قيامها باحتلال شمال قبرص والمنظمات الإرهابية الفلسطينية على قيامها بقتل آلاف الإسرائيليين, تهاجم إيرلندا إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 25, 2019
يا للعار.
ونشر جندلمان على حسابه في "تلغرام"، صباح اليوم الجمعة:
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