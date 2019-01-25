خبير: فنزويلا قد تشعل صراعا دوليا جديدا

وقال جونز: "دوليا اعترفت أكثرية الدول في جنوب وشمال أمريكا وبالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية بالرئيس الجديد غوايدو، أما مادورو فأعلنت دول أخرى كبرى اعترافها به كحاكم وحيد ورئيس لفنزويلا ومن أبرز هذه الدول الصين وروسيا وتركيا وإيران وغيرها من الدول.
وأضاف قائلا: "هذه المواقف المتناقضة بين الدول ستخلق صراعا دوليا جديدا وعنوانه فنزويلا التي تدعمها روسيا والصين وتركيا بوجه الدول الغربية والولايات المتحدة التي تحاول إسقاط النظام البوليفاري ومساعدة المعارضة على تسلم السلطة.
وشدد الخبير أنه يؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم غوايدو، فهو قرار شجاع وخطير ومحفوف بالمخاطر في نفس الوقت.
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