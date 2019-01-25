تسجيل
17:32 25 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    فلسطيني يركض بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    بسبب "الخطوة القطرية"... صحيفة عبرية: نجاح إسرائيلي جديد

    © AFP 2018 / MAHMUD HAMS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت صحيفة عبرية إن الإنجاز الكبير الذي حققه نتنياهو هو سماحه بإدخال المال القطري إلى قطاع غزة.

    ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سجل نجاحا كبيرا، بالسماح بدخوله للمساعدات القطرية، التي تعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

    اتفاقية أوسلو

    متظاهرون فلسطينيون في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    بعد رفض "الخطوة القطرية"...إسرائيل تتخذ إجراء جديدا مع غزة
    وأفادت الصحيفة العبرية على لسان مصدر إسرائيلي بارز ــ دون ذكر اسمه ــ أن السلطة الفلسطينية ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو، كانت ترفض أية رقابة إسرائيلية على الأموال التي يتم نقلها إلى قطاع غزة، مباشرة، دون رقيب، أما الآن فإن إسرائيل باتت تراقب كل دولار يدخل إلى هناك، وهو ما اعتبرته الصحيفة بمثابة نجاح لنتنياهو.

    وأوردت الصحيفة العبرية أن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإدخال الأموال القطرية قد سمح بتغيير المعادلة بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو نجاح كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

    وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد أقر أمس الخميس، السماح بدخول الدفعة الثالثة من المال القطري إلى قطاع غزة، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما حظى بموافقة نتنياهو، أيضا.

    المنحة القطرية

    يشار إلى أن السفير القطري في غزة، محمد العمادي، قد اتهم أطرافا لم يسمها باستغلال المنحة القطرية والمساعدات الإنسانية من أجل الدعاية الانتخابية وتحصيل مواقف سياسية، لافتا إلى أن المنحة القطرية هدفها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي قطاع غزة، في ظل ظروفهم المأساوية والصعبة وبناء على قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

    يحيى السناور وإسماعيل هنية وكبار قادة حماس يصلان إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    بعد رفض المنحة القطرية... "حماس" تتهم عباس بخنق غزة
    وقال العمادي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر إقامته غرب مدينة غزة، عصر اليوم، الجمعة، إنه تم تأويل المنحة القطرية واستغلالها من بعض الأطراف، وإنه "هدوء من أجل الدولار"، من أجل التشكيك في وطنية الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، رافضا هذا التشكيك والتأويل.
    ولفت العمادي إلى أن الهدف من المنحة القطرية هو تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم المعيشية والحياتية، بما ينعكس ايجابا على المنطقة بالكامل، تشمل تشغيل الكهرباء ومحطات الصرف الصحي بالوقود القطري.

    انظر أيضا:

    بعد رفض "الخطوة القطرية"...إسرائيل تتخذ إجراء جديدا مع غزة
    بعد رفض المنحة القطرية... "حماس" تتهم عباس بخنق غزة
    إسرائيل تقتل عضوا بحماس وتؤجل مساعدات قطرية بعد تصعيد في غزة
    قطر تقرر توجيه منحة ثالثة لموظفي قطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, فلسطين, الحكم في قطر, حماس, غزة, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الطالبة ماريا أفاناسييفا، من بلغاريا، في معهد موسكو للطاقة (الآن: جامعة الأبحاث الوطنية)
    "نوستالجيا" الحياة الجامعية في الاتحاد السوفيتي وروسيا الحديثة
    ماكرون يدعم الحرية في فنزويلا!
    ماكرون يدعم "الحرية" في فنزويلا
    الصاروخ الروسي 9إم729
    تعرف على الصاروخ الروسي 9إم729
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك