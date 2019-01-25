بسبب "الخطوة القطرية"... صحيفة عبرية: نجاح إسرائيلي جديد

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سجل نجاحا كبيرا، بالسماح بدخوله للمساعدات القطرية، التي تعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

اتفاقية أوسلو

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA بعد رفض "الخطوة القطرية"...إسرائيل تتخذ إجراء جديدا مع غزة

وأفادت الصحيفة العبرية على لسان مصدر إسرائيلي بارز ــ دون ذكر اسمه ــ أن السلطة الفلسطينية ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو، كانت ترفض أية رقابة إسرائيلية على الأموال التي يتم نقلها إلى قطاع غزة، مباشرة، دون رقيب، أما الآن فإن إسرائيل باتت تراقب كل دولار يدخل إلى هناك، وهو ما اعتبرته الصحيفة بمثابة نجاح لنتنياهو.

وأوردت الصحيفة العبرية أن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإدخال الأموال القطرية قد سمح بتغيير المعادلة بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو نجاح كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد أقر أمس الخميس، السماح بدخول الدفعة الثالثة من المال القطري إلى قطاع غزة، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما حظى بموافقة نتنياهو، أيضا.

المنحة القطرية

يشار إلى أن السفير القطري في غزة، محمد العمادي، قد اتهم أطرافا لم يسمها باستغلال المنحة القطرية والمساعدات الإنسانية من أجل الدعاية الانتخابية وتحصيل مواقف سياسية، لافتا إلى أن المنحة القطرية هدفها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي قطاع غزة، في ظل ظروفهم المأساوية والصعبة وبناء على قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.



© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA بعد رفض المنحة القطرية... "حماس" تتهم عباس بخنق غزة

ההודעת השגריר הקטארי אלעמאדי-הבלון שנקרא "שקט תמורת דולרים" התפוצץ-הכסף הקטארי יעבור עכשיו לסיוע למשפחות נזקקות ולמלחמה באבטלה בשיתוף האו"ם-ישראל איפשרה לקטאר לחזק את דריסת הרגל שלה ברצועה למורת רוחה של מצרים-קטאר היא מדינה תומכת טרור-חמאס משוחרר מהבנות הרגיעה pic.twitter.com/6FCphfdWWN — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) January 25, 2019

وقال العمادي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر إقامته غرب مدينة غزة، عصر اليوم، الجمعة، إنه تم تأويل المنحة القطرية واستغلالها من بعض الأطراف، وإنه "هدوء من أجل الدولار"، من أجل التشكيك في وطنية الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، رافضا هذا التشكيك والتأويل.ولفت العمادي إلى أن الهدف من المنحة القطرية هو تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم المعيشية والحياتية، بما ينعكس ايجابا على المنطقة بالكامل، تشمل تشغيل الكهرباء ومحطات الصرف الصحي بالوقود القطري.