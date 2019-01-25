مادورو: لم نقطع العلاقات مع الحكومة الأمريكية في مجال الطاقة والاقتصاد

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أنه قطع العلاقات مع الحكومة الأمريكية ومع ترامب لكن ليس في مجال الطاقة والاقتصاد.

وأكد مادورو أن فنزويلا مستمرة في بيع النفط للولايات المتحدة في حال رغبت الأخيرة شراءه.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins مادورو يعلن عن استعداده للقاء رئيس المعارضة غوايدو في أي وقت ومكان

وقال مادورو في مؤتمر صحفي "سنواصل بيع كل ما نبيعه. إذا قاموا بشراء البطاطا منا، فنحن سنبيعهم، يشترون البصل، سنبيعهم… وإذا لا يريدون شراء النفط ، فنحن سنبيع في مكان آخر".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.