نائب وزير خارجية روسيا يجري في واشنطن مشاورات مع الأمريكيين حول كوريا الشمالية

أفادت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، سيجري، أمس الجمعة، مشاورات مع دبلوماسيين أمرؤكيين حول كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "سيعقد مورغولوف اليوم مشاورات مع الأميركيين حول كوريا الشمالية".

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وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 2017 كانون الأول/ديسمبر، قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد.

وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

ويمنع القرار 2375 استيراد الأنسجة المصنّعة في كوريا الشمالية ويحظر كذلك تصدير الغاز ويحدد كمية الصادرات من المنتجات النفطية والنفط الخام إلى كوريا الشمالية. ويعزز القرار أيضا إمكانية تفتيش القوارب في أعالي البحار.

ويرسّخ تدابير تمنع توظيف العمال الكوريين الشماليين في الخارج ويطالب بإنهاء المشاريع المشتركة مع كوريا الشمالية إلّا في حالات استثنائية يحددها مجلس الأمن.