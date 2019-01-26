بنك إنجلترا يحتجز ذهب فنزويلا

وقدم مادورو طلبا إلى بنك إنجلترا لإعادة سبائك الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار إلى فنزويلا. وقوبل طلبه بالرفض.

© REUTERS / Miraflores Palace سفير فنزويلا يعلن عن محاولة تنفيذ سيناريو سوريا في بلاده

وقالت وكالة أنباء بلومبيرغ إن بنك انجلترا رفض تلبية طلب مادورو استجابة لضغوط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تحويل أموال فنزويلا المودعة في البنوك الأجنبية إلى خوان غوايدو.

وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، في الـ23 من يناير/كانون الثاني الحالي، نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا مناهضا لرئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو. ولم تمر دقائق حتى اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ووصف حكومة الرئيس الحالي بأنها "غير شرعية".

وقدّرت وكالة بلومبيرغ احتياطي البنك المركزي الفنزويلي من النقد الأجنبي بـ8 مليارات دولار يوجد جزء منها في بنك انجلترا.