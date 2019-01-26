مندوبة فرنسا في مجلس الأمن تحث سلطات فنزويلا على احترام حصانة الجمعية الوطنية

حثت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن السلطات في فنزويلا على احترام حصانة الجمعية الوطنية، مؤكدة أن باريس ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حال لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة خلال 8 أيام.