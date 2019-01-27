تسجيل
10:33 27 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    ميغان ماركل والملكة إليزابيث الثاني

    ميغان ماركل تسير على درب الأميرة ديانا وتخطط لكسر عرف ملكي عريق

    © AP Photo / Matt Dunham
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت تقارير صحفية عالمية عديدة أن دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، يبدو أنها بدأت تسير على درب الراحلة الأميرة ديانا، في محاولتها المستمرة كسر الأعراف الملكية البريطانية المتوارثة.

    وكشفت مجلة "فولتشر" الأمريكية، المتخصصة في المنوعات والفن، أن ميغان ماركل، تفكر جديا في كسر عرف ملكي عريق، يمكن أي عضو في العائلة المالكة البريطانية في المشاركة بأي أعمال سينمائية أو فنية.

    الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون
    © AFP 2018 / Paul ELLIS
    ميغان ماركل لم تحضر عيد ميلاد كيت ميدلتون والخلاف مستمر
    وأوضحت المجلة أن ميغان ماركل تفكر جديا في المشاركة بالموسم الأخير من مسلسل Suits الشهير، الذي شاركت فيها ببداية حياتها الفنية، قبل أن تعتزل عالم الفن.

    كما أن مشاركتها المستمرة في الأعمال الخيرية، الذي رفع أسهمها بصورة كبيرة بين أعضاء العائلة المالكة، وجعلها تدخل في نزاع واضح وغير مستتر مع كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام شقيق زوجها الأمير هاري.

    واحتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ37 يوم 6 يناير/كانون الثاني، وأشارت صحيفة بريطانية "ذي صن"، اليوم الأحد، أن ميغان ماركل والأمير هاري لم يحضرا الحفل.

    ووفق وسائل الإعلام، العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميغان ما أغضبها آنذاك عام 2017.

    ويبدو أن ميغان ماركل، ستستغل ظهور زوجها الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام في وثائقي ستبثه شبكة "إتش بي أو" باسم "ديانا، أمنا"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

    كما أن ميغان ماركل تسعى لأن تمهد لعودتها إلى المشاركات الفنية والسينمائية، بظهورها المتكرر في مسرح لندن الوطني، مستفيدة من أنه أحد الرعاة العديدين الذين قدمتهم الملكة إليزابيث، وهو ما يظهر بحسب المجلة أن ميغان ماركل، تخشى فعليا من غضب الملكة إليزابيث إذا ما أقدمت على تلك الخطوة.

    انظر أيضا:

    ميغان ماركل لم تحضر عيد ميلاد كيت ميدلتون والخلاف مستمر
    بالفيديو...ميغان ماركل ترتدي حذاء بنقشة جلد البقرة
    توأم ميغان ماركل تجتاح صفحات معجبيها (صور)
    نفقات فساتين ميغان ماركل تتسبب في فضيحة دولية
    هدنة مؤقتة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون...والسبب
    ماذا طلب والد ميغان ماركل من ملكة بريطانيا
    ميغان ماركل تفاجئ الجميع في حفل توزيع جوائز الموضة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار بريطانيا, اعتزال الفن, العائلة المالكة البريطانية, ميغان ماركل, كيت ميدلتون, الأميرة ديانا, الأمير هاري, الأمير ويليام, الملكة إليزابيث, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض Lingerie Rocks للأزياء الداخلية في باريس، 20 يناير/ كانون الثاني 2019
    من فنزويلا المشتعلة و"لحظة طريفة" بين ميركل وماكرون إلى بوتين في "عالم افتراضي" - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماكرون يدعم الحرية في فنزويلا!
    ماكرون يدعم "الحرية" في فنزويلا
    الصاروخ الروسي 9إم729
    تعرف على الصاروخ الروسي 9إم729
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك