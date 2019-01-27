بعد أداء مهامها بنجاح... عودة كتيبة تابعة للشرطة العسكرية الروسية من سوريا

وقال أستافييف:" عاد حوالي 300 جندي من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى ديارهم بعد الانتهاء بنجاح من مهمات خاصة في سوريا".
وأدت الشرطة العسكرية مهام حراسة المنشآت الهامة لتشكيلات القوات الروسية، وضمان سيادة القانون والنظام وسلامة المدنيين في المناطق المحررة، ومرافقة القوافل الإنسانية والحفاظ على الأمن خلال الأعمال الإنسانية.
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ووصل الجنود على متن طائرات النقل العسكرية إيل- 76 التابعة لقوات الفضاء الروسية، إلى مطار موزدوك الجوي في أوسيتيا الشمالية.
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