جاويش أوغلو يدعو إلى حل مشكلة فنزويلا بشكل سلمي

وقال الوزير، في تصريحات للصحفيين بأنطاليا، اليوم الأحد، "ينبغي على الجميع المساهمة بحل المشكلة في فنزويلا عن طريق الحوار وبشكل سلمي".
#عاجل | #تشاووش_أوغلو: علينا دعم #فنزويلا لتجاوز أزمتها الاقتصادية وعلى الجميع احترام نتائج صناديق الاقتراع في هذا البلد— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٧ يناير ٢٠١٩
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.
كما أعلنت كل من: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
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