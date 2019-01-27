إغلاق القنصلية الباكستانية بشمال أفغانستان بسبب محاولة فاشلة لتفجيرها

أعلنت السفارة الباكستانية في كابول إغلاق قنصليتها العامة بمدينة مزار شريف، مركز ولاية بلخ، شمالي أفغانستان إثر محاولة تفجير فاشلة.

© REUTERS / POOL مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وقال السفارة، في بيان صحفي نشرته مساء اليوم الأحد 27 يناير / كانون الثاني الجاري: "تم إغلاق قنصلية باكستان العامة في مزار الشريف بسبب القبض على امرأة أفغانية في أثناء محاولتها إحضار قنبلة يدوية إلى القنصلية في حقيبتها الشخصية، لافتة إلى أن الإغلاق سيستمر لحين قيام السلطات الأمنية الأفغانية بتعزيز الإجراءات الأمنية".

وأضاف البيان: "ألقت الشرطة القبض على المرأة وهي قيد التحقيق للعثور على مرتكبي الهجوم الفاشل".

وحثت السفارة الباكستانية في كابول وزارة الخارجية الأفغانية على توفير الأمن الكامل لقنصليتها في مزار الشريف وتبادل نتائج تحقيقاتها بأقرب فرصة ممكنة.

وأكد البيان بأن القنصلية الباكستانية في مزار شريف ستبقى مغلقة، ولن يتم إصدار التأشيرات إلى أن توفر السلطات الأمنية في مزار الشريف الأمن وتحول أي حادث غير مرغوب فيه في القنصلية العامة.

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومسلحي حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد، التي يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه فيها.