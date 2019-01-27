إغلاق القنصلية الباكستانية بشمال أفغانستان بسبب محاولة فاشلة لتفجيرها

وأضاف البيان: "ألقت الشرطة القبض على المرأة وهي قيد التحقيق للعثور على مرتكبي الهجوم الفاشل".
وحثت السفارة الباكستانية في كابول وزارة الخارجية الأفغانية على توفير الأمن الكامل لقنصليتها في مزار الشريف وتبادل نتائج تحقيقاتها بأقرب فرصة ممكنة.
وأكد البيان بأن القنصلية الباكستانية في مزار شريف ستبقى مغلقة، ولن يتم إصدار التأشيرات إلى أن توفر السلطات الأمنية في مزار الشريف الأمن وتحول أي حادث غير مرغوب فيه في القنصلية العامة.
وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومسلحي حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد، التي يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه فيها.
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