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21:35 27 يناير/ كانون الثاني 2019
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    تمر الخنازير من خلال عقبة في مزرعة جزيرة غرين آيلاند

    خنازير تتسابق وتتخطى حواجز في مزرعة (صور)

    © REUTERS / THOMAS PETER
    العالم
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    على الرغم من أن أعمار عشرة من خنازير السباق، في مزرعة "غرين آيلاند هوليداي فارم" بمدينة تشانجياكو، نحو ثلاثة أشهر فقط فإنها تقترب بالفعل من التقاعد.

    خنزير بري شرس يهاجم المارة في اليابان
    © Photo/ rai77
    خنزير بري شرس يهاجم المارة في اليابان (فيديو)
    وأوضح عامل في مضمار السباقات الخاصة بالخنازير أن هذه العشرة لن تكون قادرة على تخطي العقبات بعد فترة وجيزة.

    وفي ظل طقس بارد وعاصف ومترب اليوم الأحد (27 يناير كانون الثاني)، وأمام عدد قليل من الزوار، وضع عمال المزرعة خنازير السباق هذه في إحدى الحلبات كتدريب أخير لها قبل مشاركتها في آخر سباقاتها.

    وحسب "رويترز" سيقام السباق بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة حيث تعتزم المزرعة تنظيم مجموعة سباقات وفعاليات أخرى تحت عنوان الخنزير احتفالا باستقبال عام الخنزير الذي يبدأ في الخامس من فبراير/ شباط.

    وقالت المزرعة، التي تنظم حلبة سباقات الخنازير بها كجزء من حديقة الحيوان، إنها تفعل ذلك منذ مارس/ آذار العام الماضي.

    وتُقام السباقات عند وجود عدد كاف من الزوار.

    سباق الخنازير في الصين
    © REUTERS / THOMAS PETER
    سباق الخنازير في الصين

    وفي الأشهر التي يكثر فيها الزوار تُجرى السباقات عدة مرات في اليوم الواحد. وقالت المزرعة لـ"رويترز" إن السباق العادي يكون مجرد لفة واحدة ثم يُسمح للخنازير باستراحة لمدة عشر دقائق قبل أن تشارك في سباق جديد.

    ولم تُسجل نتائج حتى الآن، لكن نائبة مدير المزرعة شو ليتاو قالت إن ذلك سيتغير قريبا.

    خنزير بعد المرور من خلال مسار عقبة في مزرعة جزيرة غرين آيلاند
    © REUTERS / THOMAS PETER
    خنزير بعد المرور من خلال مسار عقبة في مزرعة جزيرة غرين آيلاند

    ويجري تجهيز مضمار سباق جديد حاليا، وسيتم فيه ترقيم الخنازير المتسابقة كما سيُدعى جمهور الحضور لتوقع الفائز منها باستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة في إطار بطولة موسعة للحيوانات بالمزرعة.

    ومن يفوز من الجمهور، بتوقع الخنزير الفائز، سيحصل على نقاط يمكنه استخدامها في شراء منتجات من المزرعة.

    وتقول المزرعة إنه عندما تتوقف خنازير السباق العشرة الحالية عن المشاركة في سباقات ستُعاد إلى مكان أرحب بالمزرعة وسيحل محلها عدد مماثل من الخنازير الجديدة.

    سباق الخنازير
    © REUTERS / THOMAS PETER
    سباق الخنازير

    وهذه الخنازير الصغيرة أساسا تنتمي لسلالة محلية سوداء اللون وتكون في عمر شهر تقريبا وصغيرة وتتغذى بالحليب.

    ويقول رئيس حديقة الحيوان بالمزرعة ومدرب سباقات الخنازير، لي هاي، إنهم بدأوا تدريب الخنازير الجديدة بالفعل وسوف تشارك قريبا في السباقات.    

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