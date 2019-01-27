خنازير تتسابق وتتخطى حواجز في مزرعة (صور)

وفي ظل طقس بارد وعاصف ومترب اليوم الأحد (27 يناير كانون الثاني)، وأمام عدد قليل من الزوار، وضع عمال المزرعة خنازير السباق هذه في إحدى الحلبات كتدريب أخير لها قبل مشاركتها في آخر سباقاتها.
وحسب "رويترز" سيقام السباق بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة حيث تعتزم المزرعة تنظيم مجموعة سباقات وفعاليات أخرى تحت عنوان الخنزير احتفالا باستقبال عام الخنزير الذي يبدأ في الخامس من فبراير/ شباط.
وقالت المزرعة، التي تنظم حلبة سباقات الخنازير بها كجزء من حديقة الحيوان، إنها تفعل ذلك منذ مارس/ آذار العام الماضي.
وتُقام السباقات عند وجود عدد كاف من الزوار.
وفي الأشهر التي يكثر فيها الزوار تُجرى السباقات عدة مرات في اليوم الواحد. وقالت المزرعة لـ"رويترز" إن السباق العادي يكون مجرد لفة واحدة ثم يُسمح للخنازير باستراحة لمدة عشر دقائق قبل أن تشارك في سباق جديد.
ولم تُسجل نتائج حتى الآن، لكن نائبة مدير المزرعة شو ليتاو قالت إن ذلك سيتغير قريبا.
ويجري تجهيز مضمار سباق جديد حاليا، وسيتم فيه ترقيم الخنازير المتسابقة كما سيُدعى جمهور الحضور لتوقع الفائز منها باستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة في إطار بطولة موسعة للحيوانات بالمزرعة.
ومن يفوز من الجمهور، بتوقع الخنزير الفائز، سيحصل على نقاط يمكنه استخدامها في شراء منتجات من المزرعة.
وتقول المزرعة إنه عندما تتوقف خنازير السباق العشرة الحالية عن المشاركة في سباقات ستُعاد إلى مكان أرحب بالمزرعة وسيحل محلها عدد مماثل من الخنازير الجديدة.
وهذه الخنازير الصغيرة أساسا تنتمي لسلالة محلية سوداء اللون وتكون في عمر شهر تقريبا وصغيرة وتتغذى بالحليب.
ويقول رئيس حديقة الحيوان بالمزرعة ومدرب سباقات الخنازير، لي هاي، إنهم بدأوا تدريب الخنازير الجديدة بالفعل وسوف تشارك قريبا في السباقات.
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