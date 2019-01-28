المقاتلات الألمانية تواصل تدريبات الطيران فوق إستونيا

ذكرت الخدمة الصحفية لقوات الدفاع الاستونية أن مقاتلات يوروفايتر التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تقوم بمهمة لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق ستجري رحلات تدريبية يومية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة من الاثنين إلى الجمعة.

وجاء في بيان الخدمة: "خلال أسبوع العمل، ستجري مقاتلات يوروفايتر التابعة للقوات الجوية الألمانية رحلات تدريبية في المجال الجوي الإستوني. الرحلات ستجري على ارتفاع لا يقل عن 500 قدم 152 (مترا) ومعظمها بعيدا عن المناطق السكنية.

وحلّ الطيارون الألمان وخمسة مقاتلات من "يوروفايتر" في 30 أغسطس أب محل القوات الجوية الفرنسية مع أربعة مقاتلات من "ميراج 2000-5". ووصلت الوحدة إلى إستونيا وتشمل حوالي 160 جنديًا. القاعدة الرئيسية للسرب الألماني — نويبورغ في بافاريا.

وتجري الرحلات على أساس الاتفاقيات بين دول الناتو في مناطق محددة. وتخصص جميع حكومات بلدان البلطيق مثل هذه المناطق من أجل التحليق على ارتفاعات منخفضة. ووفقاً للجيش، فإن الرحلات الجوية لا تتعارض مع قوانين إستونيا ويتم تنسيقها مع إدارة الطيران.

لا تملك دول البلطيق طائرات مناسبة للدوريات الجوية؛ لذلك ، منذ نيسان / أبريل 2004 (بعد دخولها إلى حلف شمال الأطلسي) ، تقوم طائرات حلف شمال الأطلسي، التي تتخذ من ليتوانيا مقراً لها في مطار زوكينيي على بعد خمسة كيلومترات من شاولياي، وكذلك قاعدة أوماري الجوية، بدوريات.

في قمة حلف الناتو في شيكاغو عام 2012 ، تم تمديد المهمة إلى أجل غير مسمى. في ليتوانيا ، يتم تنفيذ المهمة من قبل مقاتلي سلاح الجو البولندي.