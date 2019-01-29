شكري وبوغدانوف يبحثان أبرز قضايا الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، تطورات القضايا في المنطقة وعلى رأسها الأزمة القائمة في سوريا، والأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء 29 يناير/ كانون الثاني الجاري: "استقبل سامح شكري، اليوم، ميخائيل بوغدانوف المندوب الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، وذلك في أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار التشاور المستمر بين البلديّن في شأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة".

© AP Photo / Petros Karadjias جاويش أوغلو: تركيا موجودة بشكل فعال في مسيرة حل الأزمة السورية

وأضافت الخارجية أن الجانبين تبادلا الرؤى حول تطورات قضايا المنطقة، ومنها الأزمة السورية ، وتطورات الأوضاع في ليبيا".

وأكد وزير الخارجية المصري أن الثوابت المصرية للتعامل مع التحديات المختلفة، التي تشهدها المنطقة، يأتي على رأسها بذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية وسلامة أراضيها، فضلا عن الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمات في المنطقة، إيمانا بأنه لا توجد حلول عسكرية لأي من تلك الأزمات.

ولفت البيان إلى أن "النقاش دار أيضا حول القضية الفلسطينية وما تشهده الساحة هناك من تطورات"، وأكد على "ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومواصلة الجهود المصرية في هذا الاتجاه".

ونقل البيان عن بوغدانوف تأكيده "دعم روسيا الكامل للجهود المصرية وأن منطلق أية تحركات روسية هو التكامل مع ما تبذله مصر من جهد".

وأشارت الخارجية إلى أنه "تم التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واستمرار المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين، وذلك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وأضاف البيان: "المندوب الخاص للرئيس الروسي ثمّن الدور المصري في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة عوامل عدم الاستقرار به"، معربا عن "تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة".