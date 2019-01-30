المتحدث الصحفي باسم رئيس المجلس الأوروبي:"بريكست" ليس مفتوحا لإعادة التفاوض

صرح المتحدث الصحفي باسم رئيس المجلس الأوروبي، بريبن أمان، اليوم الأربعاء، بأنه لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاقية "بريكست".

بروكسل — سبوتنيك. وقال لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقية الفصل هي الوسيلة الأفضل والوحيدة لضمان الانسحاب المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. باكستوب [الاتفاق المبدئي على الحدود الأيرلندية] هو جزء من اتفاقية الفصل، والاتفاق ليس مفتوحا لإعادة التفاوض".

© Sputnik . Justin Griffiths-Williams تحديد موعد تصويت العموم البريطاني على الخطة البديلة لـ"بريكست"

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد بتفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة.

واتفق الاتحاد الأوروبي مع رئيسة وزراء بريطانياعلى اتفاق الانسحاب، ووافقت عليه الدول الأعضاء، وبقي على تنفيذه فقط موافقة مجلس العموم البريطاني، الذي رفض الاتفاق رفضا ساحقا.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية.

وترى المفوضية الأوروبية أنه من الضروري والعاجل اعتماد هذه التدابير لضمان إمكانية تطبيق خطة الطوارئ في 30 آذار/مارس 2019 من أجل تقليل الأضرار.