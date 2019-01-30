نيكولاس مادورو: فنزويلا تخطط للاستمرار في الحصول على الأسلحة الروسية في المستقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط الاستمرار في الحصول على الأسلحة الروسية في المستقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال مادورو: "لدينا دائما خطط للتقدم على صعيد التعاون، بهدف تحسين الدفاع الجوي والتقنيات الصاروخية. وسنواصل هنا تقدمنا. وفي فنزويلا سنحصل على أحدث الأسلحة في العالم".

وحسب الرئيس الفنزويلي هذه الأسلحة تصل البلاد من روسيا بشكل دائم.

© REUTERS / Marco Bello الرئيس الفنزويلي: لا توجد مخاطر على روسيا من التعامل مع فنزويلا

وقال في هذا الصدد: "هي تصل شهريا، خلال كل شهر هناك تعاون وهذا أمر طبيعي ولا غرابة فيه".

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.