المركزي التركي: نستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار

أعلن البنك المركزي التركي، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي لتحقيق هدفه استقرار الأسعار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البنك قوله "إن التدهور في قيمة الليرة التركية وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار كان العاملين الرئيسيين اللذين تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018".

© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية تهبط بعد تغريدات ترامب الأخيرة

وفي وقت سابق، قال المركزي التركي إنه سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعا بأن التضخم يهبط وإنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة، بعد أن قلص توقعاته للتضخم للعام 2019.

وبلغ معدل التضخم أعلى بقليل من 20 % في ديسمبر/ كانون الأول، انخفاضا من أعلى مستوى في 15 عاما البالغ 25.24% الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول. ورفع المركزي سعر الريبو في سبتمبر/ أيلول لدعم الليرة المتعثرة.

وخسرت الليرة 28% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي بفعل المخاوف المتعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ضوء الضغط الذي يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.