للمشاركة في مؤتمر "وارسو"... نتنياهو في بولندا قريبا

قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيزور بولندا خلال أسبوعين، لحضور المؤتمر الدولي المناهض لإيران.

كتب باراك رافيد، المحلل السياسي في قناة "13" العبرية (العاشرة العبرية سابقا)، مساء اليوم، الأربعاء، في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو سيشارك في مؤتمر "وارسو" في بولندا، المناهض لإيران. وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن نتنياهو سيزور بولندا قريبا للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي دعا له مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي.

לשכת רה"מ מאשרת את הפרסום שלי ב-@newsisrael13 ביום שני: רה"מ נתניהו ישתתף בכנס נגד איראן שיתקיים בעוד שבועיים בוורשה — Barak Ravid (@BarakRavid) January 30, 2019

وكان وزير الخارجية الأمريكية، قد أعلن من قطر أن القمة العالمية حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في العاصمة البولندية، وارسو، في 13 و 14 من الشهر المقبل، تسعى لتحقيق تحالف يدفع إيران للتصرف بصورة لائقة، وستناقش قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان عدم وجود تأثير إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت موسكو، في الـ22 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها لن تشارك في مؤتمر "وارسو" حول الشرق الأوسط، الذي تنظمه الولايات المتحدة وبولندا، واصفة التحضير له بالمتسرع، وبأنه يتجاهل رأي دول الشرق الأوسط والدول من خارج الإقليم، علاوة على تجاهله الصراع العربي الإسرائيلي.

وترى الخارجية الروسية أن الأمر يتعلق بمحاولة جذب أي كان على أساس معادٍ للإيرانيين، وخلق شروط مسبقة لإفشال نهائي لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة توجيه الجهود في مجال التسوية السورية واليمنية إلى المسار المعادي لإيران.

إلى ذلك اعتبرت إيران هذا المؤتمر مناهضا لها، حيث استدعت القائم بأعمال السفارة البولندية، للاحتجاج على استضافة بلاده لهذا الحدث، بمباركة أمريكية.