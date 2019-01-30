ظريف يوجه رسالة جديدة إلى ترامب

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الإصغاء إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

نشر جواد ظريف، اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ردًا على التناقض الحاصل بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول إيران والاتفاق النووي.

وكتب ظريف في تغريدته "حينما تتناقض أجهزة استخبارات ترامب مع ما يقوله هو ودعاة الحرب في حكومته والإسرائيليين حول إيران، فقد كان عليه خلال كل هذه الفترة أن يصغي إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين السابقين".

#ThatAwkwardMoment



When @realDonaldTrump's own intelligence agencies contradict what he, the warmongers in his admin, and the Israelis say about Iran. He should have listened to the EU, the UN, and former US officials all along. pic.twitter.com/fszNJfCnen — Javad Zarif (@JZarif) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وأرفق وزير الخارجية الإيرانية في تغريدته صورا عن التغطية الخبرية لمواقف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وكذلك التقرير الجديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

يشار إلى أنه أعلن أمس الثلاثاء، عن التقرير السنوي لتقييم التهديدات القائمة ضد الولايات المتحدة في اجتماع للجنة الأمنية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت أكد مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، أن إيران لا تعكف وفق المعلومات المتوفرة لديه على تطوير قنبلة نووية.

ويذكر أن الرئيس ترامب قد وصف أجهزة الاستخبارات الأمريكية بـ"الساذجة والمخطئة" في التعامل مع الخطر الإيراني، مشيرًا إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسًا.

وسبق أن قال ترامب: يبدو أن رجال المخابرات يتعاملون بسلبية وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم على خطأ، عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران تخلق المشاكل في الشرق الأوسط وخارجه، ومنذ أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني تغير سلوكهم".