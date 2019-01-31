خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

أعلنت وزارة خارجية فنزويلا، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي اعرب عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

بوينس آيرس- سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنزويلية على موقعها على " تويتر"، إن "نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، توماس كويسي كوارتي، بعث برسالة تضامن إلى الشعب الفنزويلي ودعم الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".

وأوضحت الخارجية الفنزويلية، أن الرسالة تم تسليمها لسفير بلادها لدى إثيوبيا.

#FOTO | Embajador de Venezuela en Etiopía, Modesto Ruiz es recibido por el Vicepdte. de la Unión Africana, Thomas Kwesi Quartey, quien envía un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela y el respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro #VenezuelaBellaYDePaz pic.twitter.com/Gz4sGEm63N — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 30 de enero de 2019

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.