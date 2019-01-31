مبعوث غوايدو الخاص لـ"سبوتنيك": المعارضة الفنزويلية لا تؤيد الخيار العسكري الذي تدرسه واشنطن لحل الأزمة

واشنطن — سبوتنيك. وأضاف تار لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال يتعلق بدعمه للخيار العسكري الأميركي، قائلا: "لا. المشكلة ستحل عن طريق الفنزويليين".
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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