بوليفيا تنضم إلى مبادرة المكسيك وأوروغواي لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إن بلاده ستنضم إلى مبادرة المكسيك وأوروغواي لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

مكسيكو- سبوتنيك. وكتب موراليس على تويتر: "ترحب بوليفيا بمبادرة كل من المكسيك وأورغواي الأخوية، اللتان استجابتا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وبابا الفاتيكان، للدعوة لعقد مؤتمرا دوليا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا".

#Bolivia saluda y se suma a la iniciativa de países hermanos México y Uruguay que asumen pedido del Strio. Gral. de ONU, @antonioguterres y de @Pontifex_es, el Papa de los pobres, para convocar a una conferencia internacional que haga posible una solución pacífica en #Venezuela. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 30, 2019

هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي، أن المكسيك وأوروغواي ستدعوان لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 شباط/فبراير، في مونتفيديو، سيشارك فيه 10 دول.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.