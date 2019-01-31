الهند تستدعي السفير الباكستاني للاحتجاج على مكالمة هاتفية لزعيم انفصالي

استدعت الهند مبعوث باكستان لديها للاحتجاج على مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الباكستاني، بزعيم انفصالي في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وقالت إن حدوث تواصل آخر من هذا النوع ستكون له عواقب.

صرحت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيجاي جوكلي، استدعى سفير باكستان، سهيل محمود، أمس الأربعاء، للتنديد بمحاولة باكستان تقويض وحدة البلاد وسلامتها؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقالت "أفعال وزير خارجية باكستان بمثابة تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لجيران (باكستان)".

وتنفي باكستان تقديم أي دعم مادي للمسلحين، لكنها تقول إنها ملتزمة بتقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير في كفاحه من أجل تقرير مصيره.

ورفضت باكستان اعتراض الهند، وقالت إن القيادة في إسلام آباد على تواصل دائم مع الزعماء في كشمير، وإن المكالمة الهاتفية ليست بالأمر الجديد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "نريد التأكيد على أن كشمير تمثل خلافا قائما بين الهند وباكستان، ومسلم بأنه كذلك في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأيضا في عدد كبير من المستندات لدى البلدين".

وأضافت أن وصف كفاح الشعب الكشميري بالإرهاب يعد "تحريفا".

وخاضت الهند وباكستان حربين في السابق بسبب كشمير. وتسيطر الهند على نحو 45 في المئة من الإقليم في الجنوب والشرق، وتسيطر باكستان على حوالي الثلث في الشمال والغرب، بينما تسيطر الصين على باقي أراضي كشمير.