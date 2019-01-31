بالصور... النرويج تسعى لبناء أول نفق عائم في العالم

تخوض النرويج سباقا عالميا حاليا، لكي تكون صاحبة الانفراد بإنشاء أول نفق عائم في العالم.

وتتنافس النرويج مع الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا في بناء أول نفق عائم في العالم، مع حلول عام 2050، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتتطلب الرحلة بين مدينة كريستيانساند الجنوبية وتروندهايم في الشمال، نحو 21 ساعة، و1100 كيلومتر، وهو ما يشكل عملية مرهقة.

يذكر أن المسافة بين كريستيانساند وتروندهايم جزءا من مسار "إي 39"، الذي يعد "الطريق الرئيسي للنرويج" حسب مديرة المشروع كجيرستي كفالهايم دونهام.

ويمتد "إي 39" على طول الساحل الجنوبي الغربي النرويجي.

Norway endeavors to build the world’s first floating tunnel: Less visual clutter than a bridge, cheaper than a regular tunnel.https://t.co/ziGuTdxjSp pic.twitter.com/Gm34Dh05jT — Behrooz Parhami (@BehroozParhami) January 30, 2019

وتخطط الحكومة النرويجية لخفض الوقت الذي يحتاج إليه المسافرون لقطع تلك المسافة، عبر إنشاء مشروع متعلق بالبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار.

Can Norway win the global race to build a 'floating tunnel'? https://t.co/x4vSlirvwS pic.twitter.com/midQluf4NS — CNN (@CNN) January 29, 2019

وتشمل الخطة عددا من الجسور وأعمق وأطول نفق صخري في العالم الذي سيبلغ عمقه نحو 392 مترا.

أما الجانب الأكثر طموحا من هذا المشروع، فهو تطوير نفق عائم مغمور يقع على عمق 30 مترا (100 قدم) تحت سطح الماء.

وعلى الرغم من أن أكثر من 50% من السلع المصدرة في النرويج تمر عبر هذا المسار، فإن الطريق يمتلك معيارا منخفضا للغاية بالنسبة إلى كونه "طريقا أوروبيا".