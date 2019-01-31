ترامب يعلن أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم على الصين إذا لم تصل إلى اتفاقية تجارية مرضية

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم فرض رسوم جديدة على الصين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية تجارية حتى الأول من آذار/مارس.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض عقب انتهاء المفاوضات التجارية الثنائية في واشنطن: "على الرغم من أنها حققت تقدم، لكن ما زال هناك الكثير من العمل. كرر الرئيس دونالد ترامب أن عملية الـ90 يوما الذي تم الاتفاق عليها [خلال قمة الـ 20]، في بيونس آيرس، ستبقى المهلة الأخيرة، وأن الولايات المتحدة سترفع رسوم الاستيراد في حال عدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية مرضية حتى الأول من أذار/مارس 2019".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تعول على المفاوضات التالية مع الصين القضايا المهمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر أمس الخميس، من أن الاتفاق التجاري مع الصين لن يكون مقبولا، ما لم تفتح بكين أسواقها أمام الخدمات المالية الأمريكية والصناعة والزراعة والصناعات الأخرى.

"وغرد عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع لأن تفتح الصين أسواقها، ليس فقط أمام الخدمات المالية، التي تقوم بها حاليا، ولكن أيضا أمام التصنيع والمزارعين وغير ذلك من الشركات والصناعات في الولايات المتحدة، وبدون هذه الصفقة ستكون غير مقبولة".

Looking for China to open their Markets not only to Financial Services, which they are now doing, but also to our Manufacturing, Farmers and other U.S. businesses and industries. Without this a deal would be unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019

وكانت الصين والولايات المتحدة، أعلنتا اتفاقهما في بداية الشهر الجاري، على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية في اتفاق يحول دون تصعيد الحرب التجارية، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان مجددا تضييق هوة الخلاف من خلال محادثات جديدة بهدف التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما.