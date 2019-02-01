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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 14 يناير/ كانون الثاني 2019

    ترامب: المفاوضات بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك "مضيعة للوقت"

    © REUTERS / Joshua Roberts
    العالم
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    انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفاوضات الدائرة داخل الكونغرس بشأن الجدار المثير للجدل الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك.

    وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء أمس الخميس، إن هذه المحادثات "مضيعة للوقت"، مضيفا أنه سيمضي قدما في العمل على بناء الجدار.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ترامب: الولايات المتحدة سترفع الرسوم على الصين إذا لم تصل إلى اتفاقية تجارية مرضية
    وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ترامب لم يستبعد إعلان حالة الطوارئ لضمان الحصول على التمويل الذي يحتاجه لتمويل بناء الجدار، حيث قال الرئيس الأمريكي: "أنا مستمر في بناء الجدار، ومستمر في العمل على الانتهاء منه".
    وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن ترامب يريد الحصول على 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار، لكن الديمقراطيين يرفضون ذلك، ويصفون هذه الخطوة بأنها "غير أخلاقية".
    ويشار إلى أن هذا الخلاف قد تسبب في أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المقرر استئناف هذا الإغلاق، في 15 فبراير/شباط، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.

    وأكدت الصحيفة الأمريكية ان ترامب ناقش الكثير من القضايا والملفات المهمة خلال حوارها معهن ومن بين تلك الملفات، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، حيث أعرب ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مرضٍ مع بكين.

     

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    الكلمات الدلالية:
    المكسيك, أمريكا, البرلمان الصيني, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الصين
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