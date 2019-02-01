ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أوضح أن اتخاذ خطوة تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتوقف على نتائج جلسة المساءلة التي ستجرى له.
ونقلت الصحيفة على لسان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن هذا الأمر ينطبق على جميع الشخصيات العامة، وأنه لا نية لديه أو رغبة في التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، المقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وشدد المستشار مندلبليت على أن التعامل مع ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو يتم بصورة مهنية وموضوعية، وأن القرارات لن تتخذ إلا استنادا إلى الأدلة ووفق اعتبارات المصلحة العامة لإسرائيل فحسب.
وسبق لنتنياهو نفسه أن اتهم مندلبليت بالخضوع لضغوط اليسار والإعلام، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين آخرين أفادوا بأن هناك ضغوطا للإطاحة برئيس الوزراء، بشكل غير ديمقراطي، خاصة وأن هذا القرار سيؤثر على مجريات الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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