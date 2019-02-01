تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الجمعة، أنه لا مانع في نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من عدمه في جميع الملفات العالقة ضده أو جزء منها حتى قبل الانتخابات.