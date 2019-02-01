نائب قائد "فيلق القدس": أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على "داعش"

أعلن نائب قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس "داعش" ودعمه، وقدمت 5 آلاف قتيل، لكنها لم تتمكن أن تفعل شيئا.

وفي كلمته خلال مراسم لإحياء ذكرى "الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة"، قال العميد إسماعيل قاآني: "إن الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد قدمنا الشهداء في كل لحظة من أجل وصول الثورة إلى عامها الأربعين، وفي الاحتفاء بالذكرى الأربعين للثورة ، يجب في البداية تكريم الشهداء وأسرهم"؛ بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK السفير الروسي في طهران: إيران لها الحق في تطوير برنامجها الفضائي وأشار إسماعيل قاآني إلى انتشار "مدرسة الشهادة في المنطقة"، قائلا: "إن لبنان كدولة تعرض للعدوان، تمكن من الدفاع عن حق شعبه من خلال الاستلهام من مدرسة شهدائنا، وقد تصدى للنظام الصهيوني المحتل باقتدار، الأمر الذي اضطر سلطات الاحتلال الى إقامة جدار أسمنتي عازل بارتفاع 6 أمتار لحماية الصهاينة".

واعتبر العميد قاآني الانتصارات الإقليمية بأنها مدينة لبطولات الشهداء طيلة أربعين عاما من عمر الثورة، ولولا الشهداء، ما كان باستطاعة أحد أن يواجه أمريكا في حرب مباشرة بالمنطقة.

ولفت نائب قائد فيلق القدس إلى انتقاد ترامب للرؤساء الأمريكيين السابقين، بسبب تأسيس "داعش"، وصرح: إنهم (الأمريكان) أنفقوا 7 تريليونات دولار لتأسيس "داعش" ودعمه، وقدموا 5 آلاف قتيل، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء.

وفي توضيحه لتصريحات قائد الثورة الإسلامية، والتي أكد فيها أن أمريكا آيلة إلى الأفول، حيث قال العميد قاآني: "إن أفول أمريكا يحدث حاليا، ولولا استقامة الشعب الإيراني ولولا الصمود أمام أمريكا الذي علمه للآخرين، لكان الوضع الراهن في العالم، بشكل آخر".