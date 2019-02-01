ستولتنبرغ: "الناتو" لا يعتزم نقل أسلحة نووية جديدة إلى أوروبا

وقال ستولتنبرغ في مقابلة في العاصمة النرويجية أوسلو لـ"رويترز" إن "حلف شمال الأطلسي ليس لديه أية نية لنشر أسلحة نووية جديدة تطلق من الأرض في أوروبا".
ولم يدل ستولتنبرغ بتفاصيل محددة عن الخيارات العسكرية الأخرى المتاحة أمام الحلف.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والطويلة الأمد ستنتهي خلال 6 أشهر في حال لم تعد روسيا للالتزام ببنود المعاهدة.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم تعد روسيا إلى الالتزام الكامل والمؤكد بالمعاهدة خلال فترة ستة أشهر، أي تدمير صواريخها، التي يمكن أن تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ، والقاذفات والمعدات ذات الصلة، سيتم إنهاء الاتفاق".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)