ستولتنبرغ: "الناتو" لا يعتزم نقل أسلحة نووية جديدة إلى أوروبا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف لا يعتزم نقل صواريخ نووية جديدة برية التموضع إلى أوروبا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إنها ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة في العاصمة النرويجية أوسلو لـ"رويترز" إن "حلف شمال الأطلسي ليس لديه أية نية لنشر أسلحة نووية جديدة تطلق من الأرض في أوروبا".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

وأضاف "لسنا مجبرين على محاكاة ما تفعله روسيا . لكن في ذات الوقت يجب أن نتأكد من أننا نحافظ على عملية ردع حقيقية وفعالة".

ولم يدل ستولتنبرغ بتفاصيل محددة عن الخيارات العسكرية الأخرى المتاحة أمام الحلف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والطويلة الأمد ستنتهي خلال 6 أشهر في حال لم تعد روسيا للالتزام ببنود المعاهدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم تعد روسيا إلى الالتزام الكامل والمؤكد بالمعاهدة خلال فترة ستة أشهر، أي تدمير صواريخها، التي يمكن أن تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ، والقاذفات والمعدات ذات الصلة، سيتم إنهاء الاتفاق".