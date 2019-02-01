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00:49 02 فبراير/ شباط 2019
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    ذهب

    وكالة: "نور كابيتال" تعلن شراء 3 أطنان ذهب من فنزويلا

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    العالم
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    الموضوع:
    متابعة الملف الفنزويلي ورد فعل المجتمع الدولي (29)
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    أعلنت شركة "نور كابيتال" أنها اشترت 3 أطنان من الذهب من فنزويلا في 21 يناير / كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

    ذكرت "رويترز"، اليوم الجمعة 1 فبراير / شباط، أن شركة "نور كابيتال" للاستثمار، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أعلنت أنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب من البنك المركزي في فنزويلا، الشهر الماضي.

    وقالت الشركة إنها لن تقوم بأي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

    ذهب
    © AFP 2018 / Arne Dedert
    بيسكوف: فنزويلا لها الحق السيادي في بيع ذهبها وليس لروسيا أي علاقة به
    وذكر مصدر لـ"رويترز" في وقت سابق، أن البنك المركزي الفنزويلي، أرسل طائرة مستأجرة تحمل 3 أطنان من الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة.

    وكانت احتجاجات قد بدأت، يوم 21 كانون الثاني/ يناير، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ضد رئيس البلاد الحالي، نيكولاس مادورو.

    وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

    وأعلن رئيس المحكمة العليا بفنزويلا، مايكل مورينو، اليوم الأربعاء، أن المحكمة فرضت حظر مغادرة البلاد على رئيس المعارضة الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، كما جمدت جميع أرصدته وحساباته البنكية.

    واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

    كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام، وهو ترفضه روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

    الموضوع:
    متابعة الملف الفنزويلي ورد فعل المجتمع الدولي (29)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار فنزويلا, أزمة فنزويلا السياسية, احتجاجات فنزويلا, نيكولاس مادورو, الإمارات, فنزويلا
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