الكويت تطلب جلسة خاصة لمجلس الأمن

طلبت الكويت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة حول الوضع في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

© AFP 2018 / يعلون يقتحم المسجد الإبراهيمي بالضفة وسط حراسة مشددة وتأتي تصريحات "مبا" بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد لـ"البعثة الدولية المؤقتة في الخليل"، العاملة بالمدينة منذ 1994.

وأضاف رئيس المجلس: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب الكويتي. وربما يوافق عليه أعضاء المجلس لطرحه على الطاولة، تحت عنوان: قضايا أخرى".