بومبيو: أمريكا مستعدة لمتابعة المحادثات مع روسيا بعد تعليق "معاهدة الصواريخ"

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بومبيو، اليوم السبت 2 فبراير / شباط، إن بلاده راغبة في الدخول في حوار مع روسيا حول مسألة التحكم بانتشار السلاح بعد قرارها تعليق معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ولكن فقط على أساس من المسؤولية تجاه الوفاء بالالتزامات المتبادلة.
وأضاف: "الولايات المتحدة تبقى على استعداد للدخول بمفاوضات مع روسيا حول التحكم في السلاح بما يتفق مع تلك المعايير".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بعد قيام الجانب الأمريكي باتهام روسيا بانتهاك المعاهدة.
وتشترط واشنطن على روسيا التخلص الكامل من صواريخ طراز 9 ام729 التي تزعم أنها تنتهك المعاهدة المذكورة.
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987.
ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
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