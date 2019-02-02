بومبيو: أمريكا مستعدة لمتابعة المحادثات مع روسيا بعد تعليق "معاهدة الصواريخ"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمتابعة المحادثات مع روسيا حول انتشار السلاح النووي، بعد تعليق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بومبيو، اليوم السبت 2 فبراير / شباط، إن بلاده راغبة في الدخول في حوار مع روسيا حول مسألة التحكم بانتشار السلاح بعد قرارها تعليق معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ولكن فقط على أساس من المسؤولية تجاه الوفاء بالالتزامات المتبادلة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، في بيان: "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تجاه تحكم فعال بانتشار السلاح النووي، يراعي أمن الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء بشكل حقيقي وقابل للتنفيذ، ويشمل الشركاء الذين يفون بشكل مسؤول بالتزاماتهم".

وأضاف: "الولايات المتحدة تبقى على استعداد للدخول بمفاوضات مع روسيا حول التحكم في السلاح بما يتفق مع تلك المعايير".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بعد قيام الجانب الأمريكي باتهام روسيا بانتهاك المعاهدة.

وتشترط واشنطن على روسيا التخلص الكامل من صواريخ طراز 9 ام729 التي تزعم أنها تنتهك المعاهدة المذكورة.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987.

ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.