تعهد جديد من البشير وسط دعوات للتظاهر

تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة التظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتعهد البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان، تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديد في المنطقة. وذلك بحسب قناة "العربية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير: إسقاط النظام لن يتم بالواتسآب والفيسبوك

ويأتي الخطاب في أعقاب تدشين طريق سريع، طوله 340 كلم يربط شمال كردفان بأم درمان.وقال البشير بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة، إن "بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً في ظل ظروف السودان، ومع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".وبعد ساعات، توجه البشير إلى حشد آخر، حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.وقال البشير، وهو يتحدث إلى حشد آخر في قرية سراج، بولاية شمال كردفان، إن "الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات، عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة، ويبنوا السودان الجديد".واندلعت التظاهرات في السودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، ما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.ويشير مسؤولون إلى أن 30 شخصاً قُتلوا في العنف الذي رافق التظاهرات، بينما تتحدث المعارضة السودانية عن عدد أكبر. وفشلت مساعي البشير لوقف موجة الغضب الشعبي، في وقت دعت المجموعة التي تقود التظاهرات إلى خروج مسيرات جديدة خلال الأيام المقبلة، اعتباراً من ليل الأحد. وذلك بحسب قناة "العربية".بدوره، أصر البشير وغيره من كبار المسؤولين السودانيين على أن تغيير الحكومة هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى انطلاق مسيرات جديدة، اليوم الأحد، من مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكدا أن "العودة إلى المنازل تعني الموت جبنا".

وأوضح التجمع، في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواكب ستبدأ بالتحرك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد بالتوقيت المحلي، داعيا المشاركين إلى "رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيرا عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام".

ولفت البيان، إلى أن "مسيرات الأحد في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل"، حسب تعبيره. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية التحرك.