غوايدو لن يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا

وقال غوايدو في مؤتمر صحفي في كاراكاس "لا ننوي المشاركة في اجتماع دولي في الأوروغواي، لن نصبح مشاركين في حوار كاذب كما حدث في 2017".
وسيعقد الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا يوم 7 فبراير/ شباط في عاصمة الأوروغواي، مونتيفيديو.
وجاء في بيان لوزارة خارجية الأوروغواي: "قررت حكومتا أوروغواي والمكسيك، اللتان تعترفان بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول والمنظمات الدولية التي لديهم موقف موحد حول فنزويلا، الهدف من المؤتمر هو إرساء الأساس لإنشاء آلية حوار جديدة، مع إدراج جميع القوى الفنزويلية (السياسية) التي من شأنها أن تسهم في عودة الاستقرار والسلام في البلاد".
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