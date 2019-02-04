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00:15 05 فبراير/ شباط 2019
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    المعلم في بغداد لتنسيق جهود محاربة الإرهاب

    وزير الخارجية السوري يصل إلى طهران غدا في زيارة رسمية

    © AP Photo /
    العالم
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    يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، بزيارة رسمية إلى إيران غدا بناء على دعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

    نقلت وكالة "سانا" "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدا وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف".

    نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
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    وسيجري وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق له خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

    وزار نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري دمشق الأسبوع الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة اسنغرقت يومين تركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين.

    ووقعت الحكومة السورية والحكومة الإيرانية، خلال زيارة جهانغيري مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية السوري وليد المعلم, محمد جواد ظريف, إيران, سوريا
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