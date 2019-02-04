وزير الخارجية السوري يصل إلى طهران غدا في زيارة رسمية

نقلت وكالة "سانا" "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدا وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف".
وزار نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري دمشق الأسبوع الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة اسنغرقت يومين تركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين.
ووقعت الحكومة السورية والحكومة الإيرانية، خلال زيارة جهانغيري مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)