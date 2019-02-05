مادورو يرد على تهديدات ترامب

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تهديده بإرسال قوات إلى فنزويلا.

ووصف مادورو ما أعلنه ترامب بأنه ضرب من الجنون.

وكان ترامب أكد في تصريحات صحفية أنه يعتبر إرسال قوات إلى فنزويلا واحدا من الخيارات.

وأعلن مادورو أنه يعتبر تفكير ترامب في إرسال قوات إلى بلد لا بد أن يدافع عن نفسه ضربا من الجنون.

ووصف مادورو ما أعلنه ترامب باللاشرعي والإجرامي، وندد بموقف اليمين المتآمر (في فنزويلا) الذي يرجو أن تغزو القوات الأجنبية وطنه. وتساءل: إلى أين ستصل هذه المعارضة؟

وعن السبب وراء استعداد ترامب لإرسال قوت لغزو فنزويلا قال مادورو إن ترامب يريد أن يفعل ذلك من أجل النفط وغيره من ثروات فنزويلا الطبيعية.

وأكد مادورو أن فنزويلا تستعد للغزو العسكري الممكن قبل أن يضيف أن فنزويلا لن تشهد حربا، فالغلبة هناك ستكون للسلام.