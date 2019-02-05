الخارجية الإيرانية: أنشطتنا الدفاعية لن تكون على جدول المفاوضات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة إيران الدفاعية لم ولن تكون أبداً على جدول المفاوضات مع باقي الدول.

طهران — سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية ردا على بيان للاتحاد الأوروبي بشأن سياستها في المنطقة: "كما أكدنا سابقا السياسة الدفاعية الإيرانية سياسة دفاعية بحتة ورادعة وهذا الملف لم ولن يكون على طاولة الحوار مع باقي الدول، ونعتقد أن طرح هذا الموضوع في الأوضاع الحالية ليس في سبيل أمن المنطقة والمصالح الأوروبية الحقيقية".

وتابع البيان: "اتهام إيران بالسعي لتخطيط لعمل إرهابي في أوروبا من الأول كان بدون أساس وغريب وهذه الاتهامات غير البناءة تعمل في سبيل أهداف المعارضين للعلاقات الإيرانية الأوروبية".

وشدد البيان على أن "طهران ترحب بالآلية المالية الأوروبية مع إيران، ولكنها تتوقع أن تنفذ هذه الآلية بسرعة"، ولا تقبل إيجاد صلة بين هذه الآلية مع "الفاتف".

وكانت وزارة الخارجية أوضحت أن مخاوف الاتحاد الأوروبي من التجارب الصاروخية غير بناءة، وأن الاتهامات بتدبير طهران لمؤامرات اغتيال في أوروبا "بلا أساس".

وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أدلى بتصريحات تحمل في طياتها تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج بلاده الصاروخي، قائلا: "أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية".