اليونان تعلن موعد مصادقة البرلمان على انضمام مقدونيا لـ"الناتو"

أعلن رئيس البرلمان اليوناني، نيكوس فوتسيس، أن مناقشات ستجري في البرلمان في 8 فبراير/ شباط الجاري، حول المصادقة على بروتوكول بشأن انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أثينا — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نافتيمبوريكي" عن فوتسيس قوله اليوم الثلاثاء، "سيتم طرح البروتوكول في نفس اليوم للتصويت".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الناتو يرحب بالتصويت "المؤيد" في استفتاء مقدونيا

وقال فوتسيس "بعد الاتفاق على بروتوكول بشأن انضمامنا إلى حلف (الناتو)، تبدأ عملية التصديق من قبل برلمانات كل من الدول الأعضاء في الحلف، وتصادق اليونان أولا على البروتوكول، ومعه يسري مفعول اتفاقية بريسبا والتعديلات الدستورية".

وأشار رئيس البرلمان اليوناني إلى أنه بعد التصديق على البروتوكول من قبل جميع الدول الأعضاء في حلف (الناتو) وعددها 29 دولة، فإن الدولة التي تحمل اسم دستوري جديد، هو شمال مقدونيا، ستصبح عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيكون لديها الحق بالتصويت على جميع قرارات الحلف.

وأوضح رئيس البرلمان اليوناني أنه في السابع من فبراير، سيتم إحالة بروتوكول انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع.

وأعلنت الحكومة المقدونية، أمس الاثنين، أنه سيتم التوقيع على بروتوكول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير.

وبهذه الطريقة، سوف تصادق الدول الأعضاء في حلف الناتو وعددهم 29 دولة على جعل البلد جزءا من نظام وإجراءات "الناتو"، بحيث تشارك في مؤسسات الحلف، بكونها دولة عضو مدعوة من دون حق التصويت.

إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أنه سيتم الترحيب بجمهورية مقدونيا الشمالية فور تصديق جميع الأعضاء الـ29 على بروتوكول الانضمام، عضوا في الحلف رقم 30.