اليونان تعلن موعد مصادقة البرلمان على انضمام مقدونيا لـ"الناتو"

أثينا — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نافتيمبوريكي" عن فوتسيس قوله اليوم الثلاثاء، "سيتم طرح البروتوكول في نفس اليوم للتصويت".
وأشار رئيس البرلمان اليوناني إلى أنه بعد التصديق على البروتوكول من قبل جميع الدول الأعضاء في حلف (الناتو) وعددها 29 دولة، فإن الدولة التي تحمل اسم دستوري جديد، هو شمال مقدونيا، ستصبح عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيكون لديها الحق بالتصويت على جميع قرارات الحلف.
وأوضح رئيس البرلمان اليوناني أنه في السابع من فبراير، سيتم إحالة بروتوكول انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع.
وأعلنت الحكومة المقدونية، أمس الاثنين، أنه سيتم التوقيع على بروتوكول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير.
وبهذه الطريقة، سوف تصادق الدول الأعضاء في حلف الناتو وعددهم 29 دولة على جعل البلد جزءا من نظام وإجراءات "الناتو"، بحيث تشارك في مؤسسات الحلف، بكونها دولة عضو مدعوة من دون حق التصويت.
إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أنه سيتم الترحيب بجمهورية مقدونيا الشمالية فور تصديق جميع الأعضاء الـ29 على بروتوكول الانضمام، عضوا في الحلف رقم 30.
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