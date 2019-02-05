ردا على صواريخ "الفجر"... موقع استخباراتي يكشف محاولة أمريكية لاغتيال سليماني

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، أن مقاتلات أمريكية جوية هاجمت وحدات إيرانية على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق، بدعوى أنها رد مباشر وقوي على المحاولات الإيرانية لإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد" العراقية.

© AFP 2018 / Michel Euler مصدر: الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة العراق خلال الشهر الجاري