ردا على صواريخ "الفجر"... موقع استخباراتي يكشف محاولة أمريكية لاغتيال سليماني

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، أن مقاتلات أمريكية جوية هاجمت وحدات إيرانية على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق، بدعوى أنها رد مباشر وقوي على المحاولات الإيرانية لإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد" العراقية.
وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الهجوم الجوي الأمريكي بدأ ليلة الـ3 من الشهر الجاري، في الحادية عشرة والنصف مساء، ردا على هجوم بطائرات إيرانية على قاعدة عسكرية أمريكية، في مدينة "عين الأسد" أو القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، وتسمى "عين الأسد"، في الأنبار شمالي العراق، وبأن الهدف الإيراني يعزى إلى العمل على طرد القوات الأمريكية من العراق وسوريا.
وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، الهجوم العراقي على القاعدة الأمريكية في "عين الأسد" عبر ميليشيات عراقية موالية لإيران، هو تخطي للخطوط الحمراء من قبل إيران.
وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري أن الهجوم الأمريكي على معسكرات "الجيش الإيراني" في منطقة أبو كمال السورية، بدعوى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، يتواجد في هذه المنطقة أو ذاك المعسكر السوري، الذي يزوره سليماني بانتظام، كما تقع في تلك القاعدة مراكز قيادة للحشد الشعبي وكتائب "حزب الله" العراقية، الموالية لإيران التي تتعاون مع "حزب الله" اللبناني، غربي سوريا.
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