بعد سنوات عجاف... إعادة إطلاق "إسرائيل في الخليج"

زعمت صفحة الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، أنها أعادت الإطلاق مرة أخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على الحساب الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أنها أعادت إطلاق الصفحة، بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج.

يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات pic.twitter.com/eaoLyc8fJm — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGCC) February 5, 2019

وذكرت الصفحة المنشورة باللغة العربية أنها تأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات.

يشار إلى أن هذا الحساب المنشور على صفحة "تويتر"، جاء تحت عنوان "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول". وسبق إطلاقه في شهر يوليو/ تموز 2013.