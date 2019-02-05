لقاء "الأفغان في موسكو"... ممثل طالبان: نأمل في إقرار السلام

أعرب رئيس وفد حركة "طالبان"، شير محمد عباس ستانيكزاي، في اللقاء بين الأطراف الأفغانية في موسكو، عن أمله بأن يأتي السلام يوما إلى أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال ستانيكزاي للصحفيين عقب اليوم الأول للقاء، اليوم الثلاثاء، "تبادل الجميع الآراء ووجهات النظر الشخصية حول مستقبل السلام في أفغانستان، ليس اجتماع اليوم بالاجتماع الذي يتم فيه اتخاذ القرارات، لكننا نتبادل الآراء، وهذه هي الخطوة الأولى التي نتخذها على طريق السلام، وفي المستقبل ستكون هناك اجتماعات جيدة، ونحن نأمل بأن نحقق في يوم من الأيام ما نريده — السلام في أفغانستان للجميع".

© Sputnik . Ramil Sitdikov أشرف غني: المدن الباكستانية تحمل مفاتيح الحرب في أفغانستان

بدوره قال ممثل آخر للجالية الأفغانية، محمد نادر شاه، نعتقد أن الوقت قد حان لتنظيم حوار أفغاني واسع، ولهذا سيتم في الفترة من 5-6 فبراير، عقد اجتماع واسع في موسكو لممثلين مؤثرين من المجتمع الأفغاني.

ومن المخطط تنظيم تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان والبحث عن السبل لتحقيق تقارب بالرأي"، معربا عن أمله بأن يساعد ذلك على تقريب الأطراف من بعضهم البعض وتحقيق التفاهم المتبادل بين الأفغان.

ويشارك في المحادثات في موسكو، ممثلون عن حركة "طالبان"، بالإضافة إلى وفد من السياسيين الأفغان والشخصيات العامة بقيادة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.

ويجري الاجتماع في وزارة الخارجية الروسية، حيث نقلت "سبوتنيك" عن بعضهم قوله إن هذا اللقاء المذكور يعقده الأفغان في الشتات وهو ليس استمرارا لـ"صيغة موسكو" للتسوية في أفغانستان.

يذكر أن أفغانستان تشهد صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد.

في هذه الأثناء يقوم تنظيم "داعش" بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.