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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لقائه بطلاب جامعة نيويورك في أبوظبي، 13 يناير/كانون الثاني 2019

    بومبيو يشدد للرئيس الأفغاني على أهمية الحوار بين جميع أطراف الشعب

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال محادثاته مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، على أهمية الحوار بين الأفغان.

    واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو في بيان: إن "وزير الخارجية، شدد[خلال محادثاته مع الرئيس الأفغاني]، على أهمية دور المبعوث الأمريكي حول السلام في أفغانستان "زلماي خليل زاد"، الذي يساهم في عملية السلام بمشاركة جميع الأطراف، فضلا عن ذلك شدد الوزير على أهمية الحوار بين الأفغان ودور وقف إطلاق النار".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية في ساحة سمولينسكو-سينايا بموسكو
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    ويذكر أن المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، خلال لقائه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وكبار المسؤولين الأفغان في القصر الرئاسي بكابول نهاية الشهر الماضي، أكد أن حركة طالبان دعت الولايات المتحدة لإخراج قواتها من البلاد، ولكنه لفت إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين أميركا وأولئك [طالبان] في هذا الإطار".

    ونقل بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية عن خليل زاد قوله: "إذا تم التوصل لأية قرارات حول خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، في ذلك الوقت ستجري مناقشة التفاصيل بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية".

    وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان بدؤوا نهاية الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كانت مقررة ليومين، لكنها استمرت لمدة 6 أيّأم.

    هذا ويعقد مؤتمر حول أفغانستان، في العاصمة الروسية موسكو، يومي 5-6 شباط/فبراير. وينظم اللقاء بمبادرة من الجالية الأفغانية في روسيا، ويضم أعضاء الجاليات الأفغانية في، إيران، باكستان، ورابطة الدول المستقلة، وذلك إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أشرف غني, أفغانستان
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