بولتون ووزير الخارجية البرازيلي يبحثان المساعدات الإنسانية لفنزويلا

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، ووزير الخارجية البرازيلي الجديد أرنستو أراوجون في واشنطن، الوضع في فنزويلا، بما في ذلك مسألة توفير المساعدات الإنسانية للبلاد.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب بولتون بمدونة صغيرة على تويتر: "اجتمعت للتو مع وزير الخارجية البرازيلي أراوجو في البيت الأبيض. ناقشنا الدعم المتبادل للرئيس الفنزويلي المؤقت (خوان) غوايدو، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي".

وأضاف: "الاتحاد الأمريكي-البرازيلي أقوى من أي وقت مضى".

Just met with Brazil’s Foreign Minister Araujo at the White House. We discussed mutual support for Venezuela’s Interim President Guaido, including logistics for providing humanitarian assistance for the Venezuelan people. The United States-Brazil alliance is stronger than ever. — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 5, 2019

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات وصرح وزير الخارجية الفرنسي، إيف لو دريان، اليوم الاثنين، أن غوايدو لديه الصلاحية بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا. وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن غوايدو هو الشخص الذي نتوقع منه أن يبدأ العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، بدورها أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، أن بلادها تعترف بغوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا، كما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية البريطاني جيمي هانت، إضافة إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.