ترامب: الصفقة التجارية مع الصين يجب أن تتضمن تغييرات هيكلية

أعلن الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق التجاري مع الصين يجب أن يتضمن "تغييرات هيكلية حقيقية" في التجارة بين البلدين والحد من العجز التجاري الأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس اليوم الأربعاء: "أحترم بشدة الرئيس (الصيني، شي جين بينغ)، والآن نحن نعمل على عقد صفقة تجارية جديدة مع الصين، ولكن يجب أن تتضمن تغييرات هيكلية حقيقية وإنهاء التجارة غير العادلة، والحد من العجز التجاري المزمن وحماية الوظائف الأمريكية".

© AFP 2018 / Saul Loeb على خلفية الحرب التجارية... ترامب يشمت في الصين بعد تراجع اقتصادها

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

وتقول الصين إنها لا تريد الدخول في حروب تجارية، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة، وأعلنت، اليوم الأربعاء، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على 106 منتجات أمريكية.

وتعتبر أمريكا أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحرمان الأجانب والشركات الأمريكية في الصين من حقوق براءات الاختراع الأساسية، وفرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة 6 يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.