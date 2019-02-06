مقدونيا الشمالية توقع بروتوكول الانضمام لحلف الناتو

وقعت جمهورية مقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، في بروكسل، بروتوكول الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن طريق وزير خارجيتها نيكولا دميتري.

أمستردام — سبوتنيك. وقال دميتري خلال مراسم التوقيع: "أشكر أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ الذي مهد الطريق لجعل ذلك ممكنا"، مضيفا: "الناتو بالنسبة لنا يعبر عن الأمن والاستقرار، وهو يناضل لجعل عالمنا أفضل، ونحن معا سنواجه ونحل جميع المشاكل في طريقنا، وسنلعب دورا مهما في منطقة تواجه تحديات كبيرة".

ورحب ستولتنبرغ، من جانبه، بمقدونيا الشمالية بصفتها العضو الثلاثين في الحلف، قائلا: "ستتخذون القرارات مع الناتو، ونحن نتشارك نفس وجهة النظر كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".

ووقع ممثلو الدول الأعضاء تباعا على ذات البروتوكول ضمن المراسم.

في سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكرواتي، دامير كرستيتشيفيتش، أن كرواتيا تؤيد تماما انضمام مقدونيا إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أنها ستوقع البروتوكول بشأن انضمام سكوبيه إلى الحلف.