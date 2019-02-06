ترقب إسرائيلي لخطاب نصر الله

يطل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مساء اليوم، الأربعاء، احتفالا بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.

وعلق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على إطلالة حسن نصر الله، مساء اليوم، الأربعاء، بتغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، جاء فيها أن نصر الله يتحدث هذه الأيام بمحمل خاص، خصوصا مع دور الحزب اللبناني في الحكومة اللبنانية الجديدة.

خطاب مرتقب جديد لحسن #نصرالله اليوم والعنوان #الاربعون_ربيعا على حكم #النظام_الايراني. حين يتكلم نصرالله تذكروا جيدًا كلامه الواضح الذي يحمل طابعًا خاصًا هذه الأيام مع دور #حزب_الله في #الحكومة_اللبنانية الجديدة. فهل مازال نصرالله يُؤمِن ان حكم #ولاية_الفقيه فوق القانون والدستور؟ pic.twitter.com/euIR8s0jt1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأوضح أفيخاي أدرعي أن خطاب نصر الله الذي يأتي للاحتفال بمرور أربعين عاما على الحكم الإيراني، مدعيا أن الأمين العام لـ"حزب الله" ما يزال يؤمن أن حكم ولاية الفقية فوق القانون والدستور.

ونشر أدرعي شريطا فيديو يتساءل من خلاله عن مدى تحويل حسن نصر الله لبنان إلى ولاية الفقية، مؤكدا من خلاله أن الأمين العام للحزب يرغب في تحويل لبنان، فعليا، إلى جزء من أراضي ولاية الفقية.